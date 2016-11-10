Меню
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Soufee возвращается с концертом «Темные начала»

10 ноября в клубе «16 тонн» состоится уникальный концерт Soufee, который обещает стать настоящим путешествием в мир музыкальной и личной трансформации. Название мероприятия «Темные начала» говорит само за себя: это рассказ о взрослении через принятие своих противоречий.

Путь к целостности

Зрителей ждет музыкальное стремление от жизнеутверждающей наивности к осознанной целостности, где найдется место как свету, так и тени. Soufee приглашает погрузиться в атмосферу, полную противоречий и глубоких эмоций.

Звук и стиль

Музыка Soufee - это смесь мотивирующего попа, заряженного энергией андеграундной электроники. Вокал исполнителя содержит отголоски инди-рока и соула, что делает его главным проводником в этом аутентичном и искреннем звучании.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться великолепной атмосферой, которая сопутствует каждому концерту Soufee. Откройте для себя новое звучание и позвольте себе погрузиться в мир светлых и темных граней жизни.

Ноябрь
10 ноября понедельник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
