Спектакль по пьесе Уильяма Гибсона "Сотворившая чудо" в РАМТе

Даже самое невероятное может стать реальностью. Надо лишь достаточно сильно этого захотеть. Театр выбрал для постановки пьесу, обошедшую лучшие площадки мира, родившуюся на Бродвее и много лет шедшую там с огромным успехом.

История Элен Келлер

В основу пьесы Уильяма Гибсона положена реальная история замечательного ученого Элен Келлер, которая в раннем детстве, пережив болезнь, потеряла слух и зрение. Она стала первой женщиной в США, окончившей Гарвардский университет, и сделала значительный вклад в лингвистику, литературу, педагогику и математику.

Марк Твен, известный писатель, называл ее «великим человеком», а сама Элен Келлер говорила: «Я прочла по губам Марка Твена несколько прекрасных его рассказов. Я чувствую прищуривание его глаз в пожатии его руки». Эта удивительная женщина любила жизнь и знала истинную цену самым обычным ее проявлениям.

Спектакль как история пробуждения

Спектакль не является документальным рассказом. Это скорее история о пробуждении чувств. Он рассказывает о том, что любовь не тождественна жалости и вседозволенности. Она всегда подразумевает требование большего и веру — веру в возможности человека.

Элен научилась говорить, читать, ездить на велосипеде, верхом, плавать и грести. Ее история вдохновляет и напоминает о силе человеческого духа и стремлении к жизни.

Не упустите возможность увидеть этот потрясающий спектакль в РАМТ, который подарит вам не только эмоции, но и глубокие размышления о жизни и ее ценностях.