Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сотворившая чудо

Спектакль Сотворившая чудо

Блестящая мелодрама о силе человеческого духа
Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Уильяма Гибсона "Сотворившая чудо" в РАМТе

Даже самое невероятное может стать реальностью. Надо лишь достаточно сильно этого захотеть. Театр выбрал для постановки пьесу, обошедшую лучшие площадки мира, родившуюся на Бродвее и много лет шедшую там с огромным успехом.

История Элен Келлер

В основу пьесы Уильяма Гибсона положена реальная история замечательного ученого Элен Келлер, которая в раннем детстве, пережив болезнь, потеряла слух и зрение. Она стала первой женщиной в США, окончившей Гарвардский университет, и сделала значительный вклад в лингвистику, литературу, педагогику и математику.

Марк Твен, известный писатель, называл ее «великим человеком», а сама Элен Келлер говорила: «Я прочла по губам Марка Твена несколько прекрасных его рассказов. Я чувствую прищуривание его глаз в пожатии его руки». Эта удивительная женщина любила жизнь и знала истинную цену самым обычным ее проявлениям.

Спектакль как история пробуждения

Спектакль не является документальным рассказом. Это скорее история о пробуждении чувств. Он рассказывает о том, что любовь не тождественна жалости и вседозволенности. Она всегда подразумевает требование большего и веру — веру в возможности человека.

Элен научилась говорить, читать, ездить на велосипеде, верхом, плавать и грести. Ее история вдохновляет и напоминает о силе человеческого духа и стремлении к жизни.

Не упустите возможность увидеть этот потрясающий спектакль в РАМТ, который подарит вам не только эмоции, но и глубокие размышления о жизни и ее ценностях.

Режиссер
Юрий Еремин
В ролях
Виктор Панченко
Елена Галибина
Юрий Григорьев
Лариса Гребенщикова
Ольга Гришова
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше