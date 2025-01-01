Спектакль Сотворившая чудо

"Сотворившая чудо". Необыкновенная история особенной девочки. Спектакль театра "Манекен" по пьесе Уильяма Гибсона

Подлинная и необыкновенная история слепоглухонемой девочки и её учительницы, произошедшая в конце XIX века в Америке, вдохновляет зрителей на протяжении многих лет. Это история о зверином и духовном началах в человеке, о пробуждении чувств и о том, что любовь не тождественна жалости и вседозволенности.

В спектакле поднимается вопрос о том, что любовь всегда требует большего и основана на вере. Вера в возможности Человека — это ключевой мотив, который пронизывает всю историю.

Награды и достижения

Спектакль неоднократно становился победителем международных и всероссийских фестивалей в различных номинациях, таких как:

Лучший актёрский состав

Выдающаяся музыка и звук

Выдающаяся визуализация

Выдающееся мастерство в режиссёрском видении

Исполнительницы главных ролей были удостоены титула "лучшие актрисы в ведущей роли", что свидетельствует о высоком уровне исполнения и мастерства.

Продолжение истории

В театре Манекен также представлено продолжение этой истории — спектакль с повзрослевшими героинями, Анни и Элен, под названием «Понедельник после чуда». Это продолжение открывает новые грани жизни и взаимоотношений главных героинь, что делает его обязательным к просмотру для всех поклонников оригинального спектакля.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и вдохновляющую историю на сцене!