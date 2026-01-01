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Сотворившая чудо, или Что такое любовь
Киноафиша Сотворившая чудо, или Что такое любовь

Спектакль Сотворившая чудо, или Что такое любовь

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Новая музыкальная драма о Хелен Келлер в Театре «Глобус»

Театр «Глобус» готовит премьеру музыкальной драмы режиссера Гульназ Балпеисовой. В центре сюжета — вдохновляющая история Хелен Келлер, американской писательницы, которая в детстве потеряла зрение и слух.

Спектакль раскрывает историю ее преодоления изоляции благодаря педагогическому дару Энн Салливан. Это произведение, основанное на автобиографии Келлер и пьесе Уильяма Гибсона, обретает на сцене новое, универсальное звучание.

Тема любви и преображения

Режиссёрский замысел выходит за пределы простого биографического повествования, создавая многомерное высказывание о любви как преобразующей силе. Спектакль глубоко исследует психологию личности в условиях физической изоляции, а также динамику семейных отношений и процесс становления характера перед лицом непреодолимых обстоятельств.

Для любителей психологических драм

Спектакль особенно понравится тем, кто увлекается психологическими драмами и историческими биографиями. Это уникальная возможность увидеть, как на сцене оживает одна из самых вдохновляющих историй о человеческом духе и его силе.

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В других городах
Сентябрь
9 сентября среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1

Фотографии

Сотворившая чудо, или Что такое любовь Сотворившая чудо, или Что такое любовь

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