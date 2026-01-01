Сотворение мира
Киноафиша Сотворение мира

Спектакль Сотворение мира

Режиссер Наталия Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Балет «Сотворение мира»: Легенда на сцене

Балет «Сотворение мира» — одно из самых известных произведений XX века. Премьера этого спектакля состоялась в Мариинском театре с Михаилом Барышниковым в главной роли, и с тех пор он был показан более 60 раз на различных сценах мира. За полувековую историю балет завоевал статус легенды и продолжает занимать центральное место в репертуаре Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева.

Уникальная хореография и музыка

Создатели балета, Наталия Касаткина и Владимир Василев, используют изобретательную хореографию, которая сочетает в себе свободную пластику и классический танец. Их работа наполнена юмористическими пантомимами и сценами, полными удивительной лирики и красоты.

Музыка Андрея Петрова заслуживает отдельного внимания. В её основе торжественные симфонические темы, которые переплетаются с джазовыми и современными гармониями, создавая уникальную звуковую атмосферу.

Сюжет балета: Конфликт света и тьмы

Сюжет «Сотворения мира» основан на древнейшем конфликте света и тьмы. Основные герои — Бог и Дьявол, которые борются за душу первого человека, Адама. Он оказывается одиноким и беспомощным, находясь в смятении, пока создатель не дарит ему подругу. Влюбленные, Адам и Ева, теперь вместе. Их радость в раю обретает смысл только рядом друг с другом, а вместе они способны преодолеть любую тьму.

История Адама и Евы полна наивности, они подобны детям, отправляющимся в неизведанную тьму новой Земли, чтобы построить свою жизнь своими руками.

Июль
Август
10 июля пятница
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
18 июля суббота
18:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
18 августа вторник
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
