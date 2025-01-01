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Сотворение мира
Билеты от 700₽
Киноафиша Сотворение мира

Спектакль Сотворение мира

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 6+
Режиссер Вячеслав Спесивцев
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Погружение в Библейские Сюжеты: Спектакль о Сотворении Мира в Молодежном театре

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который познакомит зрителей с самыми важными событиями Библии. В центре внимания — сотворение мира, а также истории Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноя и его семьи, Авраама и его сына Исаака.

Увлекательное Введение от Ангела

Перед началом действия актриса Диана Арахчан появится в образе ангела. Она проведет с детьми увлекательную беседу о Библии и расскажет о том, какую роль они сыграют в спектакле. Это взаимодействие не только подготовит юных зрителей к предстоящему действу, но и поможет им лучше понять важные библейские события.

Почему стоит посетить спектакль?

Этот спектакль — отличный способ погрузиться в древние истории, которые до сих пор волнуют умы и сердца людей. Он не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам, которые можно извлечь из библейских текстов. Каждая история в спектакле наполнена глубиной и смыслом, что делает его привлекательным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события. Спектакль ждет вас, чтобы вместе исследовать вечные темы любви, предательства и веры!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
14:00 от 700 ₽

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