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Киноафиша Сотворение мира

Спектакль Сотворение мира

Постановка
Самарский театр оперы и балета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сотворение мира: Балет Наталии Касаткиной и Владимира Василёва в Самарском театре оперы и балета

Постановка и хореография: Наталия Касаткина и Владимир Василёв
Либретто: Наталия Касаткина и Владимир Василёв
Художник: Иосиф Сумбаташвили

Спектакль Сотворение мира уже много лет радует зрителей Театра классического балета Касаткиной и Василёва. Этот легендарный балет сохраняет традиции и передает опыт многих поколений артистов.

История создания

Премьера спектакля состоялась в 1971 году. Сотворение мира сразу же выделилось среди других балетов благодаря своей уникальной хореографии, созданной Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым. Их стиль сочетает свободную пластику с классическим танцем, а юмористические пантомимы переплетаются с лирическими и красивыми сценами.

Музыка и исполнители

Музыка композитора Андрея Петрова добавляет особую атмосферу: в ней торжественные симфонические темы гармонично сочетаются с джазовыми и современными мотивами. В спектакле участвуют выдающиеся танцовщики, такие как Ирина Колпакова, Михаил Барышников, Юрий Соловьев, Калерия Федичева и Юрий Панов. В главных ролях второго состава выступают Наталья Большакова и Вадим Гуляев.

Творческий подход

Касаткина и Василёв, работая над хореографией на современную музыку, создали балетную трагикомедию, в которой танец передает драматургию, характеры и диалоги. Спектакль наполнен человечностью и семейными ценностями: здесь рассказывается о том, как рождаются дети, уходят от родителей, а потом появляются новые поколения.

Знаменитые движения

Владимир Василёв после репетиций придумывал новые движения для Барышникова, среди которых особое место занимает знаменитый «прыжок Адама». Сегодня этот элемент известен во всем мире как «прыжок Барышникова». Даже солисты Театра классического балета, исполняя эту роль, прекрасно владеют этой техникой.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе традиции и новаторство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 2 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 400 ₽

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