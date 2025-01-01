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Сотрудники, или Чужим добром не наживешься
Билеты от 800₽
Киноафиша Сотрудники, или Чужим добром не наживешься

Спектакль Сотрудники, или Чужим добром не наживешься

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Ироничная комедия об общественных нравах середины XIX века

Приглашаем вас на ироничную комедию Владимира Соллогуба, впервые опубликованную в 1851 году. В этом спектакле автор остроумно и сатирически осуждает моду на коллективное сочинительство водевилей, ставя на одной сцене два противоположных мира — славянофилов и западников.

О чем спектакль?

«Сотрудники, или чужим добром не наживешься» — это не просто комедия, а настоящая социальная сатира на общественные нра¬вы середины XIX века. В пьесе соединяются ситуации, полные легкого юмора и любовных интриг, которые заставляют зрителей задуматься о человеческой сути и вечных ценностях.

Актуальность истории

Хотя действие происходит в прошлом, темы, поднятые в спектакле, остаются актуальными и сегодня. Времена меняются, но страсти и переживания людей не поддаются времени. Это делает спектакль особенно интересным для современного зрителя.

Интересные факты

  • Владимир Соллогуб — выдающийся русский писатель и драматург, известный своими остроумными и глубокими произведениями.
  • Комедия «Сотрудники» стала важной вехой в развитии русского театра, отражая социокультурные реалии своего времени.
  • Спектакль сочетает в себе элементы памфлета и пословицы, что добавляет ему уникальности и выразительности.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит вас смеяться и задумываться одновременно!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽
18 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽

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