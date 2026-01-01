Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сосо Павлиашвили
Киноафиша Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили

12+
Возраст 12+

О концерте

Сосо Павлиашвили: концерт, которого ждали

Представьте: зал затихает в ожидании. И вот звучат первые аккорды... А затем — тот самый голос. Глубокий и тёплый, как грузинское солнце, этот голос принадлежит Сосо Павлиашвили. Его песни — это не просто музыка, а настоящие истории о любви, верности, тоске и радости.

Неповторимые хиты

На концерте у вас будет возможность услышать свои любимые хиты исполнителя вживую. Каждая песня — это эмоции, которым нет равных. Пусть ваша душа наполняется гордостью и нежностью, слушая эту классику, которая не стареет, а с годами становится только ценнее.

Энергия и магия

Слушая Сосо Павлиашвили, вы почувствуете невероятную энергетику артиста. Это moments, когда одна песня объединяет весь зал в едином порыве. Ожидайте много светлых впечатлений и тепло в сердце, когда вы покинете зал.

Встреча с эпохой

Это не просто концерт — это встреча с искусством и с эпохой. Возможно, вы откроете для себя что-то новое под звуки музыки, которая никогда не лжёт. Давайте вместе создадим этот вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт Сосо Павлиашвили

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
21 апреля вторник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2500 ₽

Фотографии

Сосо Павлиашвили Сосо Павлиашвили Сосо Павлиашвили Сосо Павлиашвили

В ближайшие дни

Шура. Юбилейный концерт
16+
Эстрада
Шура. Юбилейный концерт
4 апреля в 19:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 2500 ₽
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
12+
Рок Живая музыка Неоклассика
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
2 октября в 19:00 Центральный концертный зал
от 2000 ₽
Мот
12+
Хип-хоп
Мот
16 июня в 19:30 Олимп
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше