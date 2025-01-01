Сорочинская ярмарка: Опера Модеста Мусоргского в Концертном Исполнении

Приглашаем вас на уникальное концертное исполнение оперы «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского, приуроченное к 185-летию со дня рождения композитора. Это замечательное произведение, полное национального колорита и ярких персонажей, будет представлено в особом формате с синхронными титрами на русском языке.

Исполнители

Дирижер: Роман Леонтьев

Роман Леонтьев Солопий Черевик: Евгений Чернядьев

Евгений Чернядьев Хивря: Ирина Ванеева

Ирина Ванеева Парася: Гелена Гаскарова

Гелена Гаскарова Кум: Александр Герасимов

Александр Герасимов Грицько: Денис Закиров

Денис Закиров Афанасий Иванович: Андрей Зорин

Андрей Зорин Цыган: Юрий Заряднов

Юрий Заряднов Чернобог: Максим Даминов

Информация о Концерте

Продолжительность мероприятия составит 2 часа 15 минут, включая один антракт. Опера «Сорочинская ярмарка» наполнена яркими мелодиями и насыщенными сюжетными линиями, поэтому этот концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки и театра.

Возрастная Категория

Концерт подходит для зрителей от 6 лет и старше. Мы уверены, что это выступление станет отличным поводом для семейного отдыха и культурного обогащения.

Не упустите возможность насладиться шедевром русской оперной классики в исполнении талантливых артистов!