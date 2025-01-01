Приглашаем вас на уникальное концертное исполнение оперы «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского, приуроченное к 185-летию со дня рождения композитора. Это замечательное произведение, полное национального колорита и ярких персонажей, будет представлено в особом формате с синхронными титрами на русском языке.
Продолжительность мероприятия составит 2 часа 15 минут, включая один антракт. Опера «Сорочинская ярмарка» наполнена яркими мелодиями и насыщенными сюжетными линиями, поэтому этот концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки и театра.
Концерт подходит для зрителей от 6 лет и старше. Мы уверены, что это выступление станет отличным поводом для семейного отдыха и культурного обогащения.
Не упустите возможность насладиться шедевром русской оперной классики в исполнении талантливых артистов!