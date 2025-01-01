Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сорочинская ярмарка

Сорочинская ярмарка

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сорочинская ярмарка: Опера Модеста Мусоргского в Концертном Исполнении

Приглашаем вас на уникальное концертное исполнение оперы «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского, приуроченное к 185-летию со дня рождения композитора. Это замечательное произведение, полное национального колорита и ярких персонажей, будет представлено в особом формате с синхронными титрами на русском языке.

Исполнители

  • Дирижер: Роман Леонтьев
  • Солопий Черевик: Евгений Чернядьев
  • Хивря: Ирина Ванеева
  • Парася: Гелена Гаскарова
  • Кум: Александр Герасимов
  • Грицько: Денис Закиров
  • Афанасий Иванович: Андрей Зорин
  • Цыган: Юрий Заряднов
  • Чернобог: Максим Даминов

Информация о Концерте

Продолжительность мероприятия составит 2 часа 15 минут, включая один антракт. Опера «Сорочинская ярмарка» наполнена яркими мелодиями и насыщенными сюжетными линиями, поэтому этот концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки и театра.

Возрастная Категория

Концерт подходит для зрителей от 6 лет и старше. Мы уверены, что это выступление станет отличным поводом для семейного отдыха и культурного обогащения.

Не упустите возможность насладиться шедевром русской оперной классики в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty
16+
Вечеринка
Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty
31 августа в 18:00 Red Stars
от 4500 ₽
Органный концерт «Ночное барокко: европейский вояж»
6+
Классическая музыка
Органный концерт «Ночное барокко: европейский вояж»
13 сентября в 22:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
15 августа в 19:30 Руки вверх!
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше