Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый год с SOPRANO Турецкого

Группа SOPRANO Турецкого приглашает вас на незабываемый новогодний концерт! Окунитесь в атмосферу праздника и насладитесь прекрасным вокальным исполнением.

Разнообразие тембров и жанров

  • От высокого сопрано до низкого меццо.
  • Богатый репертуар: от классики до современных хитов, от джаза до рока, от народных песен до оперных арий.
  • Шедевры российской и мировой эстрады в неожиданных аранжировках.
  • Новогодние песни в уникальном исполнении SOPRANO.

Живое исполнение и уникальная энергетика

SOPRANO Турецкого — это коллектив, который отличается уникальным звучанием и энергетикой. Каждая исполнительница обладает неповторимым голосом, что позволяет группе виртуозно исполнять музыку разных эпох и направлений, создавая неповторимый музыкальный коктейль.

Подарите себе музыкальный праздник

Пусть волшебные голоса SOPRANO наполнят ваши сердца радостью и теплом, а заряд новогоднего настроения останется с вами надолго. Мы ждем вас на концерте!

Волшебство музыки — это то, что мы умеем создавать.

С любовью, ваши SOPRANO Турецкого

Январь
14 января среда
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2000 ₽

Фотографии

Soprano Турецкого. Новогоднее шоу Soprano Турецкого. Новогоднее шоу Soprano Турецкого. Новогоднее шоу Soprano Турецкого. Новогоднее шоу Soprano Турецкого. Новогоднее шоу Soprano Турецкого. Новогоднее шоу

