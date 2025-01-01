Soprano Турецкого. Новогоднее шоу

Группа SOPRANO Турецкого приглашает вас на незабываемый новогодний концерт! Окунитесь в атмосферу праздника и насладитесь прекрасным вокальным исполнением.
SOPRANO Турецкого — это коллектив, который отличается уникальным звучанием и энергетикой. Каждая исполнительница обладает неповторимым голосом, что позволяет группе виртуозно исполнять музыку разных эпох и направлений, создавая неповторимый музыкальный коктейль.
Пусть волшебные голоса SOPRANO наполнят ваши сердца радостью и теплом, а заряд новогоднего настроения останется с вами надолго. Мы ждем вас на концерте!
Волшебство музыки — это то, что мы умеем создавать.
С любовью, ваши SOPRANO Турецкого