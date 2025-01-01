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Киноафиша Соперницы

Спектакль Соперницы

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Блистательный дуэт Елены Яковлевой и Натали Щукиной в спектакле «Соперницы» 

Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер — эти имена навсегда останутся в истории золотого века Голливуда. Яркие черно-белые фотографии, смелые роли и культовые портреты создавали миф о великих дивах, который продолжает вдохновлять и волновать зрителей.

Жизни на грани: Две судьбы на одной сцене

В спектакле «Соперницы» актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина облекут в жизнь две судьбы знаменитых звезд. Это история о том, как на сцене и в кино переплетаются любовь, измены, скандалы, награды и, конечно, творческие поиски. Зрители смогут увидеть не только блеск Голливуда, но и внутреннюю борьбу, взлеты и падения, одиночество и счастье.

Юмор и импровизация

Спектакль наполнен искрометным юмором, который рождается из импровизаций и богатого актерского опыта. В финале зрителям станет ясно, кто из соперниц одержит победу, а кто останется в тени.

Два мира: Реальность и кино

Действие спектакля происходит в двух параллельных мирах: реальном и съемочном павильоне. Кинотриллер, съемки которого ведутся на глазах у зрителей, переплетается с реальной жизнью. Этот переход между мирами часто оказывается нечетким, создавая напряжение и неожиданные повороты в сюжете.

Звуки и эмоции

Спектакль полон юмора, горечи, страсти и красоты. Музыка играет важную роль в этом произведении, ведь его ставит Владимир Панков, известный режиссер и создатель уникального направления в театре — Soundrama.

Не упустите возможность увидеть «Соперницы» и погрузиться в мир блеска и трагедии великих див Голливуда!

В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Наталья Щукина
Наталья Щукина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

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