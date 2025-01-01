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Соня и Родя
Билеты от 1800₽
Киноафиша Соня и Родя

Спектакль Соня и Родя

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Необыкновенная любовь по мотивам Ф. М. Достоевского

Пьеса, вдохновленная великой книгой Ф.М. Достоевского, рассказывает о двух неординарных и трагических героях, чьи жизни переплетаются в стремлении найти выход из замкнутого круга внутренней боли и страха. Речь идет о Роде и Соне — персонажах, перед которыми стоят сложнейшие моральные и духовные выборы.

Любовь как путь к освобождению и разрушению

Любовь Роди и Сони — это история страсти, отчаяния и поиска спасения. Родя, чувствуя себя неуютно в своем собственном мире, разрывается между разными путями: канавой, сумасшедшим домом или темной стороной жизни, которая обещает освобождение, но за счет потери души. Он задает Соне мучительные вопросы, пытаясь понять, что же является истинным спасением.

Бог и страдание: диалог о вере

Одним из ключевых моментов становится диалог Роди и Сони о Боге. Его сомнения в том, что может предложить Бог, на контрасте с глубокой верой Сони, создают мощную напряженность, в которой пересекаются духовное и земное, спасение и падение. Вопросы Роди остаются без ответов, поскольку каждый из этих персонажей сам должен пройти свой путь страха и осознания.

Трагизм отношений

История Роди и Сони — это не только рассказ о любви, но и о борьбе с внутренними демонами, поисках смысла и попытках найти выход из тьмы. Эта пьеса, возможно, отражает универсальные вопросы о том, как наша вера и любовь могут стать как искуплением, так и разрушением, и насколько сложно найти истинное спасение в мире, полном страха и боли

Режиссер
Андрей Донцов
В ролях
Сергей Васин
Дарья Донцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽
6 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Соня и Родя Соня и Родя Соня и Родя Соня и Родя Соня и Родя

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