Рекомендован для младшего и среднего школьного возраста, спектакль «Кукла Сони» переносит зрителей в атмосферу военного времени, где сказка и реальность переплетаются в невероятном путешествии.
Даже в самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны происходили удивительные события. Обычные вещи, которые люди отправляли своим близким на фронт, оживали, помогая создать связь между солдатами и их семьями. Спектакль расскажет об этих взаимоотношениях через историю куклы Сони, которую маленькая девочка отправила своему папе на фронт.
На своём пути кукла Соня встречает множество персонажей, которые помогают ей так, как могут. Но у куклы есть секрет, и что это за секрет, вы узнаете только посмотрев спектакль. Каждая встреча раскрывает важность поддержки близких для тех, кто защищает свою страну.
Спектакль радует зрителей прекрасной сценографией и стихами советских поэтов военного периода. Патриотическая музыка создает эмоциональный фон, способный затронуть даже самых искушённых зрителей. Это не просто спектакль, это погружение в эпоху, где каждая деталь важна.
Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который учит нас ценить поддержку и любовь, даже в самые трудные времена.