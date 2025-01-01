Меню
Сонин секрет
Киноафиша Сонин секрет

Спектакль Сонин секрет

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Олег Пономарев
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль о чудесах в самое нелегкое время

Рекомендован для младшего и среднего школьного возраста, спектакль «Кукла Сони» переносит зрителей в атмосферу военного времени, где сказка и реальность переплетаются в невероятном путешествии.

Сказка, которая живёт среди нас

Даже в самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны происходили удивительные события. Обычные вещи, которые люди отправляли своим близким на фронт, оживали, помогая создать связь между солдатами и их семьями. Спектакль расскажет об этих взаимоотношениях через историю куклы Сони, которую маленькая девочка отправила своему папе на фронт.

Путь куклы и её секрет

На своём пути кукла Соня встречает множество персонажей, которые помогают ей так, как могут. Но у куклы есть секрет, и что это за секрет, вы узнаете только посмотрев спектакль. Каждая встреча раскрывает важность поддержки близких для тех, кто защищает свою страну.

Сценография и музыкальное оформление

Спектакль радует зрителей прекрасной сценографией и стихами советских поэтов военного периода. Патриотическая музыка создает эмоциональный фон, способный затронуть даже самых искушённых зрителей. Это не просто спектакль, это погружение в эпоху, где каждая деталь важна.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который учит нас ценить поддержку и любовь, даже в самые трудные времена.

Фотографии

Сонин секрет Сонин секрет Сонин секрет
