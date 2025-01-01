Меню
Songs Of The Heart
16+
Концерт «Songs Of The Heart» в Перми

Не упустите возможность посетить уникальный концерт «Songs Of The Heart», который состоится в Перми. В этом музыкальном вечере примут участие талантливые артисты Альбина Лобанова (вокал) и Марина Ивонина (фортепиано).

Об исполнителях

Альбина Лобанова известна своим уникальным голосом и эмоциональной подачей, что делает каждое её выступление настоящим событием. Она обладает широким репертуаром, от классической музыки до современного джаза.

Марина Ивонина – виртуозная пианистка, чья игра отличается не только мастерством, но и глубоким пониманием музыки. В дуэте с Альбиной они создают гармоничное звучание, которое оставляет зрителей под впечатлением.

Что ожидать от концерта

«Songs Of The Heart» погрузит зрителей в мир искренних эмоций и музыкальных историй. Каждый номер – это как отдельная глава, рассказывающая о любви, грусти и радости. Концерт обещает стать не только музыкальным опытом, но и увлекательным путешествием в мир чувств.

Зачем стоит прийти

Концерт пройдет в атмосфере теплоты и душевности, которая так необходима в нашем быстром и порой безусловном мире. Это идеальная возможность насладиться живым исполнением и провести вечер в компании музыки.

Не пропустите шанс стать частью этого замечательного события. Ожидаем вас в зале!

Сентябрь
20 сентября суббота
20:30
Cult Пермь, Сибирская, 8
от 600 ₽

