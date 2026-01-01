Оповещения от Киноафиши
Song Wonsub
16+
Возраст 16+

О концерте

Возвращение Song Won Sub с концертным туром «Sweet Dream»

Известный корейский певец и автор песен Song Won Sub вновь выступит в России с концертным туром «Sweet Dream». Это событие порадует не только преданных поклонников артиста, но и всех любителей качественной музыки.

Новые композиции и хиты

В программе концерта ожидаются как новые, так и уже полюбившиеся песни исполнителя. Song Won Sub порадует зрителей своими запоминающимися мелодиями и глубокими текстами, которые многие уже успели запомнить и полюбить.

Уникальная атмосфера

Концерт обещает быть насыщенным и ярким, создавая уникальную атмосферу, в которой каждому зрителю будет комфортно и приятно. Ожидается, что публике будут предложены эксклюзивные номера и сюрпризы, разработанные специально для этого тура.

Будьте в курсе

Следите за анонсами и обновлениями о предстоящих концертах, чтобы не упустить возможность стать частью этого музыкального события. Концертный тур «Sweet Dream» обещает быть незабываемым для всех любителей музыки и культуры.

Купить билет на концерт Song Wonsub

В других городах
Март
11 марта среда
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 2000 ₽
13 марта пятница
19:30
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
от 2000 ₽
17 марта вторник
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2000 ₽
19 марта четверг
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2000 ₽
24 марта вторник
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 2300 ₽

