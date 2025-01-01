Меню
Сонеты Шекспира
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сонеты Шекспира

Спектакль Сонеты Шекспира

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль по Шекспиру в Московском художественном театре

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова состоится уникальный спектакль «Сонеты Шекспира». Это постановка, основанная на знаменитых лирических стихотворениях Уильяма Шекспира, который остается одним из величайших поэтов и драматургов всех времен.

Экспериментальная Лаборатория АРТХАБ

Проект «Сонеты Шекспира» родился в рамках лаборатории «АРТХАБ», где десять режиссеров создали короткометражные интерпретации шекспировских сонетов. Спектакль представляет собой сценическую интерпретацию, которая предлагает зрителям взглянуть на известные стихи с новых позиций. В сезоне 2025–2026 планируется доработка этого альманаха в полноценный спектакль, что обещает интересные творческие находки.

Место действия

Действие постановки разворачивается в аэропорту, в зале ожидания, где задержка рейса становится своеобразной метафорой вынужденной паузы в жизни. Это пространство создает уникальные обстоятельства, способствующие размышлениям о чувствах, мечтах и переживаниях, которые переживает человек в ожидании.

Аудитория

Спектакль будет особенно интересен любителям классической поэзии и театральных экспериментов. Объединяя разных авторов, сценическое пространство и группу артистов, он предлагает многогранный обзор на шекспировскую лирику и ставит перед зрителем важные вопросы о времени и восприятии.

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Иван Дергачёв
Анна Затеева
Мария Зорина
Мухтар-Али Мурзин
Илья Барабанов
Исполнители
Никита Бурячек
Ульяна Глушкова
Владимир Кузнецов
Купить билет на спектакль Сонеты Шекспира

Помощь с билетами
Январь
15 января четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1500 ₽

Фотографии

Сонеты Шекспира Сонеты Шекспира Сонеты Шекспира

