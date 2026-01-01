Спектакль Сонеты Шекспира, виолончельные шедевры. Литературно-музыкальный вечер

Литературно-музыкальный вечер «Сонеты Шекспира, виолончельные шедевры»

В Концертном центре «Сириус» пройдет уникальный литературно-музыкальный вечер, который привлечет внимание любителей классической музыки и поэзии. Солистом вечера станет Народный артист России Сергей Ролдугин, выдающийся виолончелист, который подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Художественным словом вечера будет заниматься Николай Буров, также Народный артист России. Его интерпретации произведений Шекспира позволят зрителям по-новому осмыслить классическую поэзию и насладиться музыкальной гармонией.

Состав участников вечера также включает партию фортепиано, которая в данный момент уточняется. Не упустите возможность услышать шедевры классической музыки и погрузиться в мир шекспировских сонетов в исполнении мастеров.