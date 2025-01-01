Не пропустите московскую премьеру самого резонансного спектакля прошлого лета — «Сон», который впервые был показан на сцене Летнего театра Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Этот уникальный проект объединяет в себе элементы музыки, движения и света, создавая особую атмосферу, в которой зритель погружается в состояние полусна и сопереживания.
«Сон» — это путешествие через трансформации, где из начального хаоса и пустоты рождается намерение, а из намерения — форма. Эта форма начинает звенеть и двигаться, извлекая частоты и вариации из голоса и образа. Постепенно она обретает дискретность и ритм, преобразуясь в жизнь, полную чувств, познания и творчества. В этом спектакле бесконечность дышит, всё исчезает и всё начинается заново.
Спектакль создан благодаря сотрудничеству талантливых деятелей искусства:
Алексей Тегин — легенда московского андеграунда, выступал на различных значимых площадках, в том числе в культовом клубе Berghain. Никита Забелин также имеет опыт работы с международными проектами и неоднократно был в эфире на культовом радио HÖR.
Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который откроет перед вами новые горизонты восприятия и погружения в мир звуко-визуальной медитации!