Премьера пластического спектакля «Сон» в Москве

Не пропустите московскую премьеру самого резонансного спектакля прошлого лета — «Сон», который впервые был показан на сцене Летнего театра Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Этот уникальный проект объединяет в себе элементы музыки, движения и света, создавая особую атмосферу, в которой зритель погружается в состояние полусна и сопереживания.

О чем спектакль?

«Сон» — это путешествие через трансформации, где из начального хаоса и пустоты рождается намерение, а из намерения — форма. Эта форма начинает звенеть и двигаться, извлекая частоты и вариации из голоса и образа. Постепенно она обретает дискретность и ритм, преобразуясь в жизнь, полную чувств, познания и творчества. В этом спектакле бесконечность дышит, всё исчезает и всё начинается заново.

Творческая команда

Спектакль создан благодаря сотрудничеству талантливых деятелей искусства:

Алексей Тегин — художник, альтернативный музыкант и композитор, исследующий индастриал и близкие жанры. Он является основателем группы-хора Phurpa, исполняющей тибетские ритуалы традиции бон.

Никита Забелин — продюсер, диджей и педагог, известный своим концептуальным подходом к электронной музыке. Он основал лейбл Resonance Moscow и ведет одноименную программу на радио Studio 21.

Интересные факты

Алексей Тегин — легенда московского андеграунда, выступал на различных значимых площадках, в том числе в культовом клубе Berghain. Никита Забелин также имеет опыт работы с международными проектами и неоднократно был в эфире на культовом радио HÖR.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который откроет перед вами новые горизонты восприятия и погружения в мир звуко-визуальной медитации!