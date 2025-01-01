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Сон Золушки
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Спектакль Сон Золушки

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Сказочные приключения Золушки: новый взгляд на классическую историю

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который перенесет зрителей в мир волшебства и приключений! В центре сюжета — девочка из обычной семьи, которая, попав во сне под часы, оказывается в сказке о Золушке. Здесь её ждут настоящие испытания и удивительные встречи.

Семья Золушки: непростые отношения

В этой версии истории у Золушки есть не только строгая мачеха и капризная сестра Жанна, но и отец — часовщик. Семейные отношения в доме Золушки насыщены конфликтами и недопониманием, особенно когда дело касается подготовки к королевскому балу. Мачеха ставит перед Золушкой бесконечные задания, не желая взять её на бал.

Чудеса и волшебство

Но, как и в любой сказке, чудеса не заставляют себя ждать. На помощь Золушке приходит Птица — Фея, которая открывает ей глаза на будущее. С помощью волшебных часов она узнает, что её ждет на балу, и отправляет Золушку во дворец, где разворачиваются главные события.

Борьба за сердце принца

Тем временем у мачехи есть свои планы. Она уверена, что ее дочь Жанна достойна стать невестой принца и делает все возможное, чтобы привлечь его внимание. Однако на балу появляется загадочная незнакомка, которая очаровывает наследника трона.

Кульминация: потерянная туфелька

В полночь Золушка убегает от принца, оставляя за собой туфельку. Принц, в отчаянии, получает приказ от короля разыскать загадочную девушку. Однако, проявив доброту, Золушка помогает своей сестре надеть туфельку, что приводит к неожиданному повороту событий.

Современный мир и волшебство

В финале истории Золушка просыпается и не хочет покидать волшебный сон. Но тут на сцене появляется принц, который случайно оказывается в современном мире девочки. Он успокаивает её, обещая, что когда она вырастет, они вновь встретятся и обязательно поженятся.

Этот спектакль — современная интерпретация классической сказки, которая заставит вас поверить в чудеса и настоящую любовь. Не пропустите возможность стать частью этого волшебного приключения!

Режиссер
Александр Смирнов
В ролях
Мария Екатерининская
Алла Платова
Ольга Юшкевич
Егор Зябкин
Сергей Слободской

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Сон Золушки Сон Золушки Сон Золушки Сон Золушки Сон Золушки Сон Золушки Сон Золушки

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