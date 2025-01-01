Спектакль Сон в новогоднюю ночь

Меню
Сон в новогоднюю ночь
О спектакле

Новогодняя программа по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в стране Чудес»

Приглашаем вас на волшебную новогоднюю программу по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Это уникальное театральное представление подарит зрителям незабываемые эмоции и погрузит в атмосферу настоящего праздника.

Сюжет

В этой истории дети пройдут через таинственную пещеру и окажутся в загадочной стране Чудес. Здесь правит Черная Королева, и только с помощью маленькой героини Ани им удастся вернуть в этот удивительный мир радость и смех. На пути их ждут волшебные встречи и неожиданные испытания.

Персонажи

В программе участвуют пять сказочных героев:

  • Аня — смелая и добросердечная девочка;
  • Черная королева — властительница страны Чудес;
  • Чеширский Кот — хитроумный проводник;
  • Тётушка — заботливая родственница;
  • Дед Мороз — символ зимних чудес.

Интерактивные элементы

Чеширский Кот покажет дорогу к домику Шляпника, где всех ждёт чаепитие, а также приведет к синей гусенице, которая будет испытывать зрителей на смекалку. Уверены, что волшебство свершится, и Черная Королева станет доброй.

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля — 60 минут. Обратите внимание: подарки входят в стоимость билета. Не забудьте прихватить сменную обувь для комфортного времяпрепровождения!

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
12 декабря пятница
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
14 декабря воскресенье
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16 декабря вторник
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17 декабря среда
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
18 декабря четверг
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
19 декабря пятница
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
20 декабря суббота
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
21 декабря воскресенье
15:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
22 декабря понедельник
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
23 декабря вторник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
24 декабря среда
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
25 декабря четверг
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
26 декабря пятница
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
27 декабря суббота
13:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
28 декабря воскресенье
13:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
29 декабря понедельник
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
30 декабря вторник
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
31 декабря среда
13:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
2 января пятница
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
3 января суббота
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
4 января воскресенье
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
5 января понедельник
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
6 января вторник
13:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
7 января среда
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
8 января четверг
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
9 января пятница
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
10 января суббота
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
11 января воскресенье
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
12 января понедельник
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
15 января четверг
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17 января суббота
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
17:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
18 января воскресенье
14:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽
16:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 2500 ₽

