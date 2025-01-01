Спектакль Сон в новогоднюю ночь

Новогодняя программа по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в стране Чудес»

Приглашаем вас на волшебную новогоднюю программу по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Это уникальное театральное представление подарит зрителям незабываемые эмоции и погрузит в атмосферу настоящего праздника.

Сюжет

В этой истории дети пройдут через таинственную пещеру и окажутся в загадочной стране Чудес. Здесь правит Черная Королева, и только с помощью маленькой героини Ани им удастся вернуть в этот удивительный мир радость и смех. На пути их ждут волшебные встречи и неожиданные испытания.

Персонажи

В программе участвуют пять сказочных героев:

Аня — смелая и добросердечная девочка;

Черная королева — властительница страны Чудес;

Чеширский Кот — хитроумный проводник;

Тётушка — заботливая родственница;

Дед Мороз — символ зимних чудес.

Интерактивные элементы

Чеширский Кот покажет дорогу к домику Шляпника, где всех ждёт чаепитие, а также приведет к синей гусенице, которая будет испытывать зрителей на смекалку. Уверены, что волшебство свершится, и Черная Королева станет доброй.

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля — 60 минут. Обратите внимание: подарки входят в стоимость билета. Не забудьте прихватить сменную обувь для комфортного времяпрепровождения!