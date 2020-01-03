Спектакль Сон в летнюю ночь

Магическая путаница по Шекспиру

Елена влюблена в Деметрия, Деметрий — в Гермия, а Гермия — в Лиcандра. Любовь эта взаимная, но помешать им быть вместе пытается отец Гермии, стремящийся выдать её за нелюбимого Деметрия. На стороне отца и герцог Тезей, который поддерживает его желание. Однако молодые люди решают сбежать в герцогский лес, подальше от афинского закона и родительских запретов. Здесь начнется настоящее волшебство.

Цари и эльфы

В лесу их ждут чары царя эльфов Оберона и его помощника Робина, которые приведут к путанице в чувствах и отношениях. Игра эта театральная, любовная, иногда наивная, иногда запутанная. Она бывает и опасной, и острой, но также порой простой и детской. Игра, с которой лучше наблюдать со стороны, но в которую невозможно не включиться.

Витальность и азарт игры

Вся эта игра наполнена невероятной витальностью, азартом и магией. В хаосе ночного леса стирается грань между сном и явью. Воздух пропитан любовью, которая двигает «и море, и Гомер», где влюбленные переплетаются в клубок эмоций и страстей.

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