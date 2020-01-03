Спектакль Сон в летнюю ночь

Елена влюблена в Деметрия, Деметрий — в Гермия, а Гермия — в Лиcандра. Любовь эта взаимная, но помешать им быть вместе пытается отец Гермии, стремящийся выдать её за нелюбимого Деметрия. На стороне отца и герцог Тезей, который поддерживает его желание. Однако молодые люди решают сбежать в герцогский лес, подальше от афинского закона и родительских запретов. Здесь начнется настоящее волшебство.
Цари и эльфы
В лесу их ждут чары царя эльфов Оберона и его помощника Робина, которые приведут к путанице в чувствах и отношениях. Игра эта театральная, любовная, иногда наивная, иногда запутанная. Она бывает и опасной, и острой, но также порой простой и детской. Игра, с которой лучше наблюдать со стороны, но в которую невозможно не включиться.
Витальность и азарт игры
Вся эта игра наполнена невероятной витальностью, азартом и магией. В хаосе ночного леса стирается грань между сном и явью. Воздух пропитан любовью, которая двигает «и море, и Гомер», где влюбленные переплетаются в клубок эмоций и страстей.
Состав участников
Двор герцога Тезея
Тезей — Карэн Бадалов
Ипполита — Галина Тюнина
Эгей, отец Гермии — Олег Нирян
Степан Пьянков — Филострат, распорядитель празднеств — Амбарцум Кабанян
Влюбленные
Гермия — Вера Строкова
Елена — Серафима Огарёва
Лисандр — Александр Мичков
Деметрий — Юрий Буторин
Эльфы
Титания, царица эльфов — Галина Тюнина
Оберон, царь эльфов — Карэн Бадалов
Робин Добрый Малый — Амбарцум Кабанян
Свита Титании — Александр Мичков, Юрий Буторин, Серафима Огарёва, Вера Строкова, Никита Тюнин, Олег Нирян
Ремесленники
Ник Мотовило, ткач — Игорь Яцко
Питер Клин, плотник — Рустэм Юскаев
Иван Поповски — Фрэнсис Дудка, починщик мехов — Кирилл Пирогов
Владислав Ташбулатов — Том Рыло, медник — Никита Тюнин
Цикля, столяр — Олег Нирян
Иван Поповски — Владислав Ташбулатов
Заморыш, портной — Степан Пьянков
Феи
Валентина Борисова, Луиза Минцаева, Ева Бреннер, Мария Захаркина, Ирина Селивановская, Светлана Жемчужина, Мария Тихонова
Лес
Виталий Метлин, Алексей Орлов, Михаил Агуреев, Андрей Боднарь, Игорь Волков, Павел Гниденко, Владимир Горба, Алексей Журкин, Павел Карпушкин, Данила Кузьмин, Вячеслав Левченко, Константин Легостаев, Сергей Мальцев, Евгений Махонин, Сергей Петряев, Николай Ткач