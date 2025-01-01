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Сон в летнюю ночь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия в стиле телевизионного шоу

Этот веселый и яркий спектакль, наполненный юмором и волшебными превращениями, начинается в декорациях телевизионного шоу, где реальность и вымысел сливаются в одну измененную, полуабсурдную реальность.

Чудеса и трансформации в испытаниях чувств

В этом мире возможно все: чудеса, трансформации, испытания, которые становятся проверкой для героев и их чувств. Спектакль погружает зрителей в странный и волнующий мир, где каждое действие меняет восприятие реальности.

Гротеск и вызовы жизни

Режиссер спектакля, художественный руководитель Театра им. Н. В. Гоголя Антон Яковлев, отмечает, что эта пьеса — «гротескное выражение нашей жизни, которая иногда сама похожа на безумный сон». Крайние обстоятельства показывают, что в жизни всегда есть место для изменений и нового взгляда на привычные вещи.

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Анатолий Просалов
Мария Свирид
Мария Свирид
Евгений Пуцыло
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Андрей Злобин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
12 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
9 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
30 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

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