Спектакль Сон в летнюю ночь

Веселая классика Шекспира в Электротеатре Станиславский

После успешной работы с труппой Электротеатра над спектаклем «Пиноккио», итальянский режиссер Алессио Нардин возвращается в Москву. На этот раз он предложит зрителям уникальную интерпретацию «Сна в летнюю ночь» в Дворе Электротеатра.

Шекспировский текст полон иррациональности, но при этом строго организован. Режиссера завораживает вопрос: чьим сном является всё, что происходит на сцене? Это сон автора, Титании, Оберона, или самих зрителей? Как и во сне, трудно понять, где заканчивается логика и начинается безумие.

Темы спектакля

Алессио Нардин задается вопросом: «Какова власть сна в нашей жизни? Каковы отношения между сном и реальностью?» Чтобы ответить на эти вопросы, он исследует, какие реальные миры присутствуют в пьесе.

Первый мир — Полис, золотая клетка, управляемая законом и порядком. Здесь обитают Тезей, Ипполит и Эгей. Второй мир — Лес, населенный Обероном, Титанией и Паком, где природа выражает себя полной силой и страстью, создавая атмосферу волшебства.

Третий мир — это мир актёров, ремесленников, которые стремятся приблизиться к богам, изобретая новую форму искусства. И, наконец, Влюбленные — мир страсти, красоты, жертв и обмана, тот мир, в котором мы живем, но порой не осознаем.

Переплетаясь, все эти четыре реальности раскрывают полноту шекспировской пьесы и, возможно, открывают загадки нашей жизни.