Спектакль Сон в летнюю ночь

Захватывающая комедия «Сон в летнюю ночь» в Театре РОСТА

В ГБУК МТЮЗ подразделении «Театр РОСТА» зрители смогут насладиться спектаклем по комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», режиссёра Ирины Пахомовой. Это волшебная история о приключениях влюблённых в мире эльфов и фей, которая раскрывает природу любви, её иллюзии и переменчивость.

Постановка привлекает живой энергией Ренессанса. Она сочетает поэзию и тонкую иронию Шекспира с музыкальным сопровождением, включая знаменитый «Свадебный марш» Мендельсона. Спектакль станет настоящим подарком для тех, кто ценит комедии с элементами фэнтези и остроумие великого драматурга.

Происхождение «Свадебного марша»

Знаменитый «Свадебный марш» был написан Феликсом Мендельсоном специально для пьесы Шекспира. Эта озорная и увлекательная комедия о любви, как правило, заканчивается свадьбой, и не одной.

Шекспир о любви

Никто не описывал непредсказуемые метаморфозы любви с такой чарующей поэзией и тонкой иронией, как бессмертный Шекспир. Его сказка о приключениях влюблённых в таинственном мире эльфов и фей наполнена живой энергией Ренессанса. Это ранний Шекспир, у которого желание счастья побеждает любые преграды, и мировая радость живёт в героях его произведений.