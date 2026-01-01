Спекаткль по Шекспиру в Электротеатре Станиславский

После успешной работы над спектаклем «Пиноккио» в Электротеатре, итальянский режиссер Алессио Нардин возвращается в Москву с новой интерпретацией классического шедевра Уильяма Шекспира — «Сон в летнюю ночь». Спектакль будет проходить во Дворе Электротеатра, где Нардин применит современные техники и приемы театрального искусства.

Игра сна и реальности

Режиссера завораживает одна важная мысль: чьим сном является всё, что происходит на сцене? На этот вопрос он ищет ответ, копаясь в иррациональной, но тщательно организованной структуре шекспировского текста. Возможно, это сон автора или Титании, а может быть, и самого зрителя. Обостряет мысль о безумии и логике, которые переплетаются и создают неповторимую атмосферу спектакля.

Темы и реальности

В своей работе Нардин задается вопросом о власти сна в нашей жизни и о границе между сном и реальностью. Он выделяет четыре мира, важных для пьесы:

Мир Полиса : Золотая клетка, управляемая законом и порядком. Этот мир изображает жизнь Тезея, Ипполита и Эгея.

: Золотая клетка, управляемая законом и порядком. Этот мир изображает жизнь Тезея, Ипполита и Эгея. Лес : Место, где обитают Оберон, Титания и Пак. Это пространство, где природа выражает себя в бесконтрольной страсти и волшебстве.

: Место, где обитают Оберон, Титания и Пак. Это пространство, где природа выражает себя в бесконтрольной страсти и волшебстве. Театр актеров : Мир ремесленников, стремящихся к божественному через искусство.

: Мир ремесленников, стремящихся к божественному через искусство. Влюбленные: Реальный мир страсти, красоты, жертв и обмана — именно в нём мы живем каждый день, но порой не понимаем.

Все четыре реальности переплетаются, раскрывая не только пьесу, но и устройство жизни в целом.

Актеры и технологии

В спектакле участвуют актеры Электротеатра, прошедшие тренинг комедии дель арте. Они используют маски как средство перехода из одной реальности в другую, что добавляет дополнительный пласт к восприятию истории и её персонажей.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики и задать себе важные вопросы о природе сна и реальности.