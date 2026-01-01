Оповещения от Киноафиши
Сон в летнюю ночь
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

Постановка
Новый театр Сочи 18+
Возраст 18+

О спектакле

Экспериментальная интерпретация Шекспира в «Новом театре Сочи»

На сцене «Нового театра Сочи» пройдет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», поставленный Надей Кубайлат. Это яркая версия классики, где ключевые смыслы истории остаются, но их порядок меняется, позволяя взглянуть на пьесу с нового ракурса.

Постановка акцентирует внимание на природе сновидений, театра и игр воображения. Герои спектакля оказываются в разных крайностях, создавая интригующую атмосферу. Вопрос о том, закончится ли история трагедией или гармонией, остается открытым — все в руках зрителей.

Инновационное мультимедиа

Спектакль наполнен интересными мультимедийными решениями, что делает его особенно привлекательным для любителей экспериментальных интерпретаций. Возрастное ограничение 18+ подчеркивает смелый подход к классическому материалу.

Что ожидать от спектакля

«Сон в летнюю ночь» — это не просто драма, а веселая трагедия в стихах, которая открывает новые горизонты для восприятия. Если вы ищете что-то нестандартное и интересное, этот спектакль станет отличным выбором.

Исполнители
Кубайлат Н

Купить билет на спектакль Сон в летнюю ночь

Март
5 марта четверг
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽
13 марта пятница
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽
25 марта среда
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽

