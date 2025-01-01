Летний концерт органистки Натальи Ужви

В летнюю программу талантливой органистки Натальи Ужви вошли переложения известных произведений классической музыки. Зрители смогут насладиться шедеврами, начиная с знаменитой увертюры Мендельсона «Сон в летнюю ночь» и заканчивая мелодиями короля вальсов Иоганна Штрауса.

Программа концерта

Концерт наполнен образами лета, мечты и любви, что придает ему особый, мечтательный характер. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:

Феликс Мендельсон

Эдвард Григ

Эдвард Элгар

Ференц Лист

Иоганн Штраус

И другие

Интересные факты

Наталья Ужви — лауреат международных конкурсов, что подтверждает высокий уровень её мастерства. Орган в её исполнении способен передать всю гамму эмоций, от радости до глубокой меланхолии.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая пробуждает чувства и погружает в атмосферу летнего волшебства. Ждем вас на концерте!