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Сон в летнюю ночь
Билеты от 800₽
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Сон в летнюю ночь

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Летний концерт органистки Натальи Ужви

В летнюю программу талантливой органистки Натальи Ужви вошли переложения известных произведений классической музыки. Зрители смогут насладиться шедеврами, начиная с знаменитой увертюры Мендельсона «Сон в летнюю ночь» и заканчивая мелодиями короля вальсов Иоганна Штрауса.

Программа концерта

Концерт наполнен образами лета, мечты и любви, что придает ему особый, мечтательный характер. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • Феликс Мендельсон
  • Эдвард Григ
  • Эдвард Элгар
  • Ференц Лист
  • Иоганн Штраус
  • И другие

Интересные факты

Наталья Ужви — лауреат международных конкурсов, что подтверждает высокий уровень её мастерства. Орган в её исполнении способен передать всю гамму эмоций, от радости до глубокой меланхолии.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая пробуждает чувства и погружает в атмосферу летнего волшебства. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 800 ₽

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