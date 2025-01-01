Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сон в летнюю ночь
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

Постановка
Самарский театр оперы и балета 6+
Режиссер Алла Чепинога
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера Бенджамина Бриттена по пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»

«Представьте, будто вы уснули, и перед вами сны мелькнули». Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» — это сказочный мир, который увлекает как детей, так и взрослых. На протяжении нескольких столетий она вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений. Одним из таких шедевров стала опера английского композитора Бенджамина Бриттена.

Сюжет и волшебная атмосфера

Занимательный сюжет, нарядные декорации и легкая, красочная музыка сделали оперу Бриттена «Сон в летнюю ночь» одной из самых любимых в мире. Фантастическое царство лесных эльфов и фей привлекает многих зрителей, а забавный сюжет и притча о настоящей любви находят отклик в сердцах поклонников театра. Опера также изобилует выразительными танцевальными номерами, что делает её идеальным выбором для семейного просмотра.

Актуальность и традиции

Став настоящей классикой, опера «Сон в летнюю ночь» продолжает оставаться актуальной. Темы любви, верности, случая и шутки, затронутые в ней, не теряют своей современности. Это произведение подходит для всех возрастов и может стать отличным поводом для вечернего досуга всей семьи.

Творческая команда

Спектакль осуществлён при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы «Акробат-Самара».

  • Либретто: Бенджамина Бриттена и Питера Пирса по одноименной комедии Уильяма Шекспира
  • Перевод с английского: Джемала Далгата
  • Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик: лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
  • Режиссер-постановщик: Алла Чепинога
  • Художник-постановщик, художник по костюмам: Виктория Хархалуп
  • Хормейстеры: лауреат международного конкурса Максим Пожидаев, Елена Юнек, заслуженный работник культуры Самарской области Светлана Ерастова
  • Балетмейстеры-постановщики: Павел Самохвалов, Андрей Разживин

Историческая справка

Мировая премьера оперы состоялась 11 июня 1960 года в Джубили-холле (Олдборо, Великобритания). С тех пор она завоевала сердца зрителей по всему миру и продолжает радовать своей магической атмосферой.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 24 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 300 ₽
Самара, 25 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
15:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Крылья. Время любить
12+
Балет Премьера
Крылья. Время любить
26 октября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 300 ₽
Полет над гнездом кукушки
16+
Драма
Полет над гнездом кукушки
23 октября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
16+
Комедия
Чудо святого Антония
28 сентября в 18:00 ДК железнодорожников им. Пушкина
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше