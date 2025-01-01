Спектакль Сон в летнюю ночь

Опера Бенджамина Бриттена по пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»

«Представьте, будто вы уснули, и перед вами сны мелькнули». Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» — это сказочный мир, который увлекает как детей, так и взрослых. На протяжении нескольких столетий она вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений. Одним из таких шедевров стала опера английского композитора Бенджамина Бриттена.

Сюжет и волшебная атмосфера

Занимательный сюжет, нарядные декорации и легкая, красочная музыка сделали оперу Бриттена «Сон в летнюю ночь» одной из самых любимых в мире. Фантастическое царство лесных эльфов и фей привлекает многих зрителей, а забавный сюжет и притча о настоящей любви находят отклик в сердцах поклонников театра. Опера также изобилует выразительными танцевальными номерами, что делает её идеальным выбором для семейного просмотра.

Актуальность и традиции

Став настоящей классикой, опера «Сон в летнюю ночь» продолжает оставаться актуальной. Темы любви, верности, случая и шутки, затронутые в ней, не теряют своей современности. Это произведение подходит для всех возрастов и может стать отличным поводом для вечернего досуга всей семьи.

Творческая команда

Спектакль осуществлён при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы «Акробат-Самара».

Либретто: Бенджамина Бриттена и Питера Пирса по одноименной комедии Уильяма Шекспира

Бенджамина Бриттена и Питера Пирса по одноименной комедии Уильяма Шекспира Перевод с английского: Джемала Далгата

Джемала Далгата Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик: лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

лауреат международного конкурса Евгений Хохлов Режиссер-постановщик: Алла Чепинога

Алла Чепинога Художник-постановщик, художник по костюмам: Виктория Хархалуп

Виктория Хархалуп Хормейстеры: лауреат международного конкурса Максим Пожидаев, Елена Юнек, заслуженный работник культуры Самарской области Светлана Ерастова

лауреат международного конкурса Максим Пожидаев, Елена Юнек, заслуженный работник культуры Самарской области Светлана Ерастова Балетмейстеры-постановщики: Павел Самохвалов, Андрей Разживин

Историческая справка

Мировая премьера оперы состоялась 11 июня 1960 года в Джубили-холле (Олдборо, Великобритания). С тех пор она завоевала сердца зрителей по всему миру и продолжает радовать своей магической атмосферой.