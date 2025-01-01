Спектакль Сон в летнюю ночь (на английском языке)

Сон в летнюю ночь: Современное прочтение классики на английском языке

Театральный центр «На Плющихе» с радостью представляет спектакль «Сон в летнюю ночь», который будет показан на английском языке. Режиссёр и профессор Пол Леонард Мюррей, известный своей работой над книгами, такими как The Silly Shakespeare for Students, предлагает уникальную интерпретацию знаменитой шекспировской пьесы.

Что ждать от спектакля?

Мюррей сокращает оригинальный текст до одного часа, делая его более доступным для зрителей. Язык пьесы адаптирован, чтобы сохранить юмор и забавные моменты, но при этом облегчить понимание. Интересный факт: весь текст написан в рифмующихся куплетах, что добавляет дополнительный элемент игры и веселья.

Сюжетные перипетии

История начинается с запрета отца Гермии на её брак с Лизандром. Влюблённая пара решает сбежать, чтобы тайно пожениться. За ними следуют Деметрий, который страстно влюблён в Гермии, и Елена, влюблённая в Деметрия. Однако все они не подозревают, что феи следят за ними. Король фей Оберон отправляет своего озорного слугу Пака с любовным зельем, чтобы вмешаться в судьбы этих смертных.

Зачем смотреть?

Это постановка станет отличным способом познакомиться с произведением «Великого Барда» и поможет тем, кто изучает английский язык, улучшить навыки аудирования благодаря живому театральному действию.

Дэвид Кристал, автор книги о Шекспире, отмечает: «Концепция оригинальна, а исполнение блестящее. Представьте, что доктор Сьюз встречает Шекспира, и всё веселье первого переплетается со всеми интригами второго».

Обратите внимание, что состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.