Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сон в летнюю ночь (на английском языке)
Билеты от 1200₽
Киноафиша Сон в летнюю ночь (на английском языке)

Спектакль Сон в летнюю ночь (на английском языке)

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сон в летнюю ночь: Современное прочтение классики на английском языке

Театральный центр «На Плющихе» с радостью представляет спектакль «Сон в летнюю ночь», который будет показан на английском языке. Режиссёр и профессор Пол Леонард Мюррей, известный своей работой над книгами, такими как The Silly Shakespeare for Students, предлагает уникальную интерпретацию знаменитой шекспировской пьесы.

Что ждать от спектакля?

Мюррей сокращает оригинальный текст до одного часа, делая его более доступным для зрителей. Язык пьесы адаптирован, чтобы сохранить юмор и забавные моменты, но при этом облегчить понимание. Интересный факт: весь текст написан в рифмующихся куплетах, что добавляет дополнительный элемент игры и веселья.

Сюжетные перипетии

История начинается с запрета отца Гермии на её брак с Лизандром. Влюблённая пара решает сбежать, чтобы тайно пожениться. За ними следуют Деметрий, который страстно влюблён в Гермии, и Елена, влюблённая в Деметрия. Однако все они не подозревают, что феи следят за ними. Король фей Оберон отправляет своего озорного слугу Пака с любовным зельем, чтобы вмешаться в судьбы этих смертных.

Зачем смотреть?

Это постановка станет отличным способом познакомиться с произведением «Великого Барда» и поможет тем, кто изучает английский язык, улучшить навыки аудирования благодаря живому театральному действию.

Дэвид Кристал, автор книги о Шекспире, отмечает: «Концепция оригинальна, а исполнение блестящее. Представьте, что доктор Сьюз встречает Шекспира, и всё веселье первого переплетается со всеми интригами второго».

Обратите внимание, что состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.

Режиссер
Мартин Кук
В ролях
Борис Домнин
Артур Кук
Антон Завражнов
Елена Плужникова
Иван Гришанов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽

Фотографии

Сон в летнюю ночь (на английском языке) Сон в летнюю ночь (на английском языке) Сон в летнюю ночь (на английском языке) Сон в летнюю ночь (на английском языке) Сон в летнюю ночь (на английском языке) Сон в летнюю ночь (на английском языке) Сон в летнюю ночь (на английском языке)

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
16 сентября в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
4 октября в 16:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Комедия о вдове
16+
Комедия
Комедия о вдове
23 октября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше