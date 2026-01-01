Сон в летнюю ночь. ГОНИ РТ, Александр Арсентьев, Анна Гарнова

Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкально-литературная фантасмагория по Шекспиру

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет уникальное событие — музыкально-литературная фантасмагория по пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» на музыку Феликса Мендельсона. Для зрителей выступят известные чтецы: Александр Арсентьев и Анна Гарнова, представляющие художественное слово из Москвы.

Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан под управлением народного артиста России, профессора Анатолия Шутикова исполнит музыкальную часть программы. Это событие станет настоящим подарком для любителей классической литературы и музыки, особенно для поклонников творчества Шекспира и Мендельсона.

О ведущих

Александр Арсентьев — заслуженный артист России, известный актер театра и кино. Анна Гарнова — российская актриса, также работающая в театре и кино.

О пьесе и музыке

Комедия «Сон в летнюю ночь», написанная в конце XVI века, пронизана сказочным колоритом и юношескими чувствами. Она сочетает оригинальные сюжетные линии с волшебным миром эльфов и фей. Увертюра Мендельсона, написанная в 17 лет, отражает магию и романтику шекспировской пьесы и стала одним из первых его значительных произведений.

Что вас ждёт в программе

В программе: музыкально-литературная фантасмагория по пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» на музыку Ф. Мендельсона. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Май
14 мая четверг
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 500 ₽

