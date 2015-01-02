Спектакль Сон в белую ночь

Притча о смысле жизни в атмосфере Петербурга

«Сон в белую ночь» — это философская драма, разворачивающаяся в загадочных белых ночах Петербурга. В центре истории — две женщины и двое мужчин, чьи судьбы переплетаются в поисках смысла жизни.

Герои и их истории

Среди героев — талантливый неудачник, амбициозный соперник, бывшая и настоящая жена, а также молодая мечтательница из Москвы. Их споры о таланте и самопознании становятся основой для размышлений о выборе, который определяет их судьбы.

Главная тема

Режиссёр превращает эти диалоги в притчу о жизни, где каждый персонаж ищет своё место в мире. Любимая фраза главного героя «Так неужели сад завянет?» звучит как призыв сохранить себя среди обыденности.

Почему стоит посмотреть

Спектакль предлагает зрителям задуматься о собственных жизненных путях и решениях. Приходите, чтобы погрузиться в атмосферу Петербурга и открыть для себя новые горизонты.