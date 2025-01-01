Индийская версия комедии Шекспира на сцене МТЮЗа

Спектакль «Сон среднего класса о летней ночи» представляет собой необычную и яркую адаптацию классической пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». В этой версии, пропитанной индийским колоритом и живой музыкой, персонажи говорят на английском с акцентами различных индийских диалектов, что придаёт сюжету свежесть и юмор.

Сюжет и темы

Действие спектакля разворачивается в сердце среднего класса Индии, где переплетаются темы любви, магии и комедии. Постановка исследует, как слепая любовь, подверженная влиянию внешних обстоятельств, приводит к хаосу и путанице. Этот сюжет отражает как мотивы шекспировской пьесы, так и сложности современной жизни.

Кастинг и участники

Одним из важных событий стала недавняя объявленная кастинг-кампания для спектакля. На кастинг было подано более 4 тысяч заявок, из которых в финал прошли 495 человек. В итоге, только 15 молодых дарований из 7 регионов страны стали частью этого проекта, представляя почти всю большую Индию.

Отзывы и впечатления

Режиссёр Amitosh Nagpal делится своими впечатлениями: «Работа над этой постановкой была настоящими американскими горками, полными веселья и самоанализа, где традиция встречается с современностью». Издание Pune Mirror отмечает: «Яркая адаптация, которая раскрывает трудности любви и идентичности на фоне хаоса жизни среднего класса Индии. Использование народной музыки и местных акцентов придаёт этой умной постановке особое очарование».

