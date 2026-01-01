Оповещения от Киноафиши
Сон смешного человека
Красноярский театр кукол 16+
Возраст 16+

Спектакль «Сон смешного человека» по Ф.М. Достоевскому в Красноярском театре кукол

Красноярский театр кукол представляет спектакль по рассказу Федора Достоевского «Сон смешного человека». Это произведение исследует важные вопросы о человеческой природе и нашем отношении к миру.

Режиссер Руслан Кудашов, известный по своей работе над «Легендой о Великом инквизиторе», и художник Марина Завьялова создали эту дилогию, исследующую вечные философские темы. Спектакль будет особенно интересен тем, кто стремится к глубоким размышлениям о жизни и человеческой сущности.

Философские размышления

В своих произведениях Достоевский задает болезненные вопросы: «Почему, несмотря на развитый интеллект и благие намерения, в человеке сохраняется тяга к разрушению? Откуда эта неспособность принимать мир таким, какой он есть?» Режиссер Руслан Кудашов подчеркивает, что озвучивание этих вопросов дает нам возможность разобраться в себе.

Спектакль «Сон смешного человека» является частью дилогии, созданной постановочной группой из Санкт-Петербурга. Первая часть — «Легенда о Великом инквизиторе» — уже завоевала любовь красноярских зрителей, и теперь новая работа продолжает глубокие философские поиски.

Март
10 марта вторник
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 750 ₽

