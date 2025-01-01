Спектакль Сон смешного человека

Моноспектакль заслуженного артиста России Дмитрия Войдака при участии Виктора Капустяна

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль заслуженного артиста России Дмитрия Войдака с участием Виктора Капустяна. В центре истории — смешной человек, которому приснился сон, изменивший всю его жизнь.

Сюжет

В этом сновидении он увидел божественную истину во всей ее славе и красе. Уверенный в своем открытии, он начал любить даже тех, кто смеется над ним и его верой. Ведь тот, кто увидел истину, не может хранить в душе зло. Теперь его призвание — проповедовать и делиться знанием о ней.

Смешной человек твердо верит: счастье людей может измениться в один день, в один час. Главное — любить других так же, как себя. Это спектакль-исповедь о том, как, стоя на краю пропасти, он пришел к откровению, исцелившему его душу. В нем речь идет о истине и любви, о потере и обретении смысла жизни, о падении и исцелении души. А сон это или явь — выбор за вами.

Награды и достижения

Спектакль «Смешной человек» был отмечен наградами за высокое актерское мастерство и философскую глубину на VII Всероссийском фестивале моноспектаклей «ЧАТ» (Омск, 2025) и за кукольное многообразие (художник Арина Владимирская). Кроме того, Дмитрий Войдак стал лауреатом Премии им. А.Т. Варжало за достижения в искусстве театра кукол на XXXI Областном фестивале-конкурса «Лучшая театральная работа - 2024».

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставит вас задуматься о важнейших вопросах жизни!