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Сон Шарлотты
Киноафиша Сон Шарлотты

Спектакль Сон Шарлотты

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивный детский спектакль в театре Dreamville

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на увлекательный спектакль «Сон Шарлотты» в театре Dreamville. Это не просто представление, а настоящая приключенческая история, в которой юные зрители станут активными участниками событий!

Сюжет спектакля

В центре сюжета — Шарлотта, племянница сварливого аптекаря Эдварда. Ей предстоит собрать необходимые ингредиенты для волшебного лекарства. Но здесь не обойтись без помощи зрителей! Каждый ребенок сможет внести свой вклад, помогая Шарлотте преодолевать различные препятствия на пути к цели.

Что ждёт зрителей?

Спектакль наполнен яркими персонажами, красочными декорациями и захватывающими музыкальными номерами. Дети не только насладятся увлекательной историей, но и научатся важным жизненным урокам — о дружбе, смелости и взаимопомощи.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра и стать частью удивительной истории «Сон Шарлотты»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
12:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
12:00 от 1100 ₽

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