«Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт

Сон пианиста: мир музыкальных грёз

Погрузитесь в яркий и насыщенный мир грёз на спектакле «Сон пианиста», где вымысел и правда сплетены причудливыми узорами. Зрителям будет предложен великолепный коктейль фортепианных произведений, напоминающих волнующие сюжеты сновидений.

На сцене мельчт белые локоны Моцарта, величественного композитора, чьи ноты звучат в дворцовом великолепии. На смену ему выходит утончённый Шопен, который танцует трепетный полонез. А неподражаемый Бах остаётся неизменным столпом зазеркалья классической музыки, соединяя эпохи и стили в единое целое.

Исполнитель и произведения

Выступит пианист-виртуоз Антон Самсонов, обладатель титула «Новые имена России XXI века». Он исполнит знаменитые музыкальные произведения на подлинном рояле Карла Шрёдера в старинном зале особняка Шрёдера на Петроградской набережной.

Программа вечера

Моцарт — Соната ля мажор KV 331 («Alla turca»)

Шопен — Баркарола

Шопен — Баллада № 4

Лист — Испанская рапсодия

Для зрителей

Аудитория: 12+. Продолжительность спектакля составляет 1,5 часа без антракта.

Продюсер

Продюсер проекта: Анастасия Козельская.