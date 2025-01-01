Меню
«Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт
«Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт

«Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сон пианиста: мир музыкальных грёз

Погрузитесь в яркий и насыщенный мир грёз на спектакле «Сон пианиста», где вымысел и правда сплетены причудливыми узорами. Зрителям будет предложен великолепный коктейль фортепианных произведений, напоминающих волнующие сюжеты сновидений.

На сцене мельчт белые локоны Моцарта, величественного композитора, чьи ноты звучат в дворцовом великолепии. На смену ему выходит утончённый Шопен, который танцует трепетный полонез. А неподражаемый Бах остаётся неизменным столпом зазеркалья классической музыки, соединяя эпохи и стили в единое целое.

Исполнитель и произведения

Выступит пианист-виртуоз Антон Самсонов, обладатель титула «Новые имена России XXI века». Он исполнит знаменитые музыкальные произведения на подлинном рояле Карла Шрёдера в старинном зале особняка Шрёдера на Петроградской набережной.

Программа вечера

  • Моцарт — Соната ля мажор KV 331 («Alla turca»)
  • Шопен — Баркарола
  • Шопен — Баллада № 4
  • Лист — Испанская рапсодия

Для зрителей

Аудитория: 12+. Продолжительность спектакля составляет 1,5 часа без антракта.

Продюсер

Продюсер проекта: Анастасия Козельская.

Купить билет на концерт «Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт

Сентябрь
21 сентября воскресенье
15:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

Фотографии

«Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт «Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт «Сон пианиста» Антон Самсонов. Фортепианный концерт

