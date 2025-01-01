Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сон об осени
Киноафиша Сон об осени

Спектакль Сон об осени

Современная норвежская пьеса про жизнь как ожидание чуда 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Сон об осени»: Поиск смысла и ритуальный танец жизни

Юн Фоссе — норвежский драматург, практически неизвестный широкой публике в России, но признанный классик на родине, чьё творчество сравнивают с наследием Ибсена и Стриндберга. Его пьеса «Сон об осени» — глубокое философское высказывание о Человеке, отношениях и неизбежной человеческой борьбе с самим собой.

Сюжет

В центре пьесы — история двух людей, Он и Она, которые любили друг друга всю жизнь, но так и не смогли быть вместе. Теперь у Него за спиной шлейф из семьи — жены, детей, родителей. Она же осталась одна. Их история — это отражение замкнутого круга, по которому многие из нас бегут в поисках счастья, сталкиваясь с препятствиями на пути к мечте. Однако на финише жизни, как утверждает Фоссе, все мы оказываемся равны в своем одиночестве.

Режиссёрский взгляд Юрия Бутусова

Для российского режиссёра Юрия Бутусова мировидение Фоссе оказалось созвучным. Оба автора воспринимают человеческую жизнь как ритуальный танец, в котором нас ведёт невидимая мелодия, прервать которую мы не в силах. Их объединяет чувство внутреннего хаоса, шепчущего за спиной, и восприятие жизни как вечного ожидания чуда.

Бутусов описывает этот спектакль как «историю о непривыкании к жизни». Он подчеркивает, что эта пьеса — размышление о человеческом ожидании красоты, счастья, и о том, что жизнь проходит в этом бесконечном ожидании, не имеющем возраста.

Сценическая магия

«Сон об осени» — это спектакль-стихотворение, где ритм и рифмы завораживают, а строгая авторская мысль сталкивается с оглушительной свободой актёрского существования. В постановке ощущается глубокая связь с жизненным опытом, а чувства героев, словно сжатая пружина, заряжены скрытой эмоциональной энергией.

Этот спектакль приглашает зрителя к размышлению над неизбежным и к поиску смысла в том хаосе, который сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни.

Не упустите шанс увидеть «Сон об осени» — философскую драму о любви, одиночестве и поиске счастья!

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Виталий Куликов
Ольга Муравицкая
Лаура Пицхелаури
Сергей Волков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 14 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Сон об осени Сон об осени Сон об осени Сон об осени

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
17 октября в 16:30 Михайловский театр
Билеты
Близкие люди
18+
Драма
Близкие люди
23 сентября в 20:00 Скороход
от 1800 ₽
Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром
18+
Танцевальный Музыка
Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром
10 октября в 20:00 Дом журналиста
от 3450 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше