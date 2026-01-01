Спектакль Сон Хармса, или Страсти по Даниилу

Погружение в мир абсурда: спектакль по мотивам Даниила Хармса

Часто ли вы задумываетесь о своих снах? Придаёте ли значение тем странным и фантасмагоричным образам, которые посещают вас ночью? Этот спектакль предлагает вам уникальную возможность заглянуть в мир одного из самых ярких представителей абсурдной русской литературы — Даниила Хармса.

Исследование бессознательного

Сюжет спектакля — это ваше путешествие в самые глубины подсознания. Вместе с героями вы отправитесь в мир, где логика уступает место хаосу и абсурду. Здесь вы сможете отключить критическое мышление, забыть обыденность и открыть для себя новый взгляд на реальность.

Театр, который ломает рамки восприятия

Готовы ли вы отказаться от привычного «разумного взгляда» на мир и пойти на встречу с абсурдным, нелепым и неожиданным? Этот спектакль подарит вам именно такой опыт — увлекательное и смелое путешествие в недра бессознательного, полное парадоксов и сюрреалистичных образов.

Не упустите шанс испытать на себе, что значит погрузиться в мир Хармса!