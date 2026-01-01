Концерт «Somewhere Music Session» в джазовом клубе Игоря Бутмана

Джазовый клуб Игоря Бутмана в Москве готовит удивительное событие — концерт международного проекта «Somewhere Music Session». Этот уникальный музыкальный коллектив, основанный бас-гитаристом Даниэлем Лепети Ондогой, включает в себя талантливых музыкантов из Камеруна, Франции, России и Кубы. Все они связаны общей целью — создать неповторимый музыкальный опыт, соединяющий традиции с современными стилями.

Уникальный состав и стиль

«Somewhere Music Session» — это модный проект, который выделяется не только благодаря этническому разнообразию, но и музыкальному материалу. Группа представит программу Jazz&Soul Vibes, где прекрасные соул-композиции переплетаются с динамичной энергией джаза. В программе звучат треки таких известных исполнителей, как Арета Франклин, Грегори Портер, Лорин Хилл и Ришар Бона, а также оригинальные аранжировки, которые завораживают с первых нот.

Гармония музыки и харизмы

В центре внимания — талантливая вокалистка Mwaka, чей мощный и звонкий голос стал визитной карточкой коллектива. Её харизма и энергия погружают зрителей в атмосферу настоящего музыкального праздника. На концерте вы сможете не только наслаждаться живой музыкой, но и танцевать вместе с ней, создавая незабываемые моменты в компании ярких и талантливых исполнителей.

Эмоции и впечатления

Концерты «Somewhere Music Session» — это не просто выступления. Это волшебство мелодий, которые западают в душу, живой диалог музыкантов с публикой, мощная энергия и настоящая магия ритмов. Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального опыта!