Somewhere Music Session: Вдохновение джазом. Концерт в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Somewhere Music Session. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей джаза, современного фанк-звучания, инструментальной музыки, соула, госпела и этнических композиций. Место проведения — известный джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке, который славится своей атмосферой и высоким уровнем исполнения.

Что вас ждет на концерте?

На Somewhere Music Session вы сможете насладиться не только классическими джазовыми стандартами, но и свежими музыкальными интерпретациями, которые порадуют даже самых искушенных слушателей. В программе — живое исполнение, импровизации и уникальные аранжировки, которые создадут незабываемую атмосферу.

Интересные факты

В джаз-клубе Игоря Бутмана выступают как опытные музыканты, так и молодые таланты, что делает каждое выступление особенным. Клуб известен тем, что его сцену покоряли многие звезды отечественного и зарубежного джаза. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Когда и где

Не пропустите Somewhere Music Session! Концерт состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Подробности о времени и билетах можно узнать на официальном сайте клуба. Убедитесь, что вы заранее забронировали свои места, так как вечера джаза здесь собирают полные залы!