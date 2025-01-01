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Somewhere Music Session
Билеты от 2000₽
Киноафиша Somewhere Music Session

Somewhere Music Session

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Somewhere Music Session: Вдохновение джазом. Концерт в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Somewhere Music Session. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей джаза, современного фанк-звучания, инструментальной музыки, соула, госпела и этнических композиций. Место проведения — известный джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке, который славится своей атмосферой и высоким уровнем исполнения.

Что вас ждет на концерте?

На Somewhere Music Session вы сможете насладиться не только классическими джазовыми стандартами, но и свежими музыкальными интерпретациями, которые порадуют даже самых искушенных слушателей. В программе — живое исполнение, импровизации и уникальные аранжировки, которые создадут незабываемую атмосферу.

Интересные факты

В джаз-клубе Игоря Бутмана выступают как опытные музыканты, так и молодые таланты, что делает каждое выступление особенным. Клуб известен тем, что его сцену покоряли многие звезды отечественного и зарубежного джаза. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Когда и где

Не пропустите Somewhere Music Session! Концерт состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Подробности о времени и билетах можно узнать на официальном сайте клуба. Убедитесь, что вы заранее забронировали свои места, так как вечера джаза здесь собирают полные залы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

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