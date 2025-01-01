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Somewhere Music Session
Билеты от 1000₽
Киноафиша Somewhere Music Session

Somewhere Music Session

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт коллектива Somewhere Music Session: Джаз и Соул в уникальном исполнении

Somewhere Music Session — это модный и яркий проект, объединивший музыкантов из Камеруна, России и Замбии. Такой этнический состав делает коллектив уникальным как по звучанию, так и по музыкальному материалу.

Программа Jazz&Soul Vibes

В рамках концерта будет представлена программа Jazz&Soul Vibes, в которой романтичные соул-композиции гармонично сочетаются с энергией современного джаза. Зрители смогут насладиться треками таких легендарных исполнителей, как:

  • Aretha Franklin
  • Etta James
  • Gregory Porter
  • John Legend
  • Amy Winehouse
  • Lauryn Hill
  • Lianne La Havas
  • Radiohead

Музыканты коллектива создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, которые публике нравятся с первых секунд.

Волшебство и энергия

Концерты Somewhere Music Session — это не просто музыка, а волшебство мелодий и магия ритмов. Это живой диалог между музыкантами и зрителями, мощная энергия и яркие эмоции, которые запоминаются надолго.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
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20:30 от 1000 ₽
18 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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