Концерт коллектива Somewhere Music Session: Джаз и Соул в уникальном исполнении

Somewhere Music Session — это модный и яркий проект, объединивший музыкантов из Камеруна, России и Замбии. Такой этнический состав делает коллектив уникальным как по звучанию, так и по музыкальному материалу.

Программа Jazz&Soul Vibes

В рамках концерта будет представлена программа Jazz&Soul Vibes, в которой романтичные соул-композиции гармонично сочетаются с энергией современного джаза. Зрители смогут насладиться треками таких легендарных исполнителей, как:

Aretha Franklin

Etta James

Gregory Porter

John Legend

Amy Winehouse

Lauryn Hill

Lianne La Havas

Radiohead

Музыканты коллектива создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, которые публике нравятся с первых секунд.

Волшебство и энергия

Концерты Somewhere Music Session — это не просто музыка, а волшебство мелодий и магия ритмов. Это живой диалог между музыкантами и зрителями, мощная энергия и яркие эмоции, которые запоминаются надолго.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального путешествия!