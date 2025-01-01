Somewhere Music Session — это модный и яркий проект, объединивший музыкантов из Камеруна, России и Замбии. Такой этнический состав делает коллектив уникальным как по звучанию, так и по музыкальному материалу.
В рамках концерта будет представлена программа Jazz&Soul Vibes, в которой романтичные соул-композиции гармонично сочетаются с энергией современного джаза. Зрители смогут насладиться треками таких легендарных исполнителей, как:
Музыканты коллектива создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, которые публике нравятся с первых секунд.
Концерты Somewhere Music Session — это не просто музыка, а волшебство мелодий и магия ритмов. Это живой диалог между музыкантами и зрителями, мощная энергия и яркие эмоции, которые запоминаются надолго.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального путешествия!