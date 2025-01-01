Меню
Сomedoz. Ostapkin. Radio Rocksteady.
Билеты от 2000₽
Сomedoz. Ostapkin. Radio Rocksteady.

Сomedoz. Ostapkin. Radio Rocksteady.

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Команда Comedoz с уникальным концертом в Москве

12 декабря в клубе «Eclipse» ожидается двойное музыкальное событие: выступление группы Comedoz и презентация их совместного альбома с Ostapkin и Radio Rocksteady.

Выступление группы Comedoz

Прямо из Самары в столицу привезут позитивные вибрации участники группы Comedoz. Фронтмен коллектива, Павел Воробьев, известен благодаря хиту «Ямайка», созданному для популярного онлайн-сериала, а также многим другим популярным композициям, таким как «Время», «Тетя Зина» и «Это осень». Их песни просты по форме, но полны глубоких идей и эмоций, что делает музыку Comedoz идеальной для поднятия настроения и развлечения слушателей.

На концерте 12 декабря группа выступит в полном составе с духовой секцией. Уникальное шоу будет сопровождаться качественным звуком и ярким светом, что сделает этот вечер незабываемым.

Презентация альбома Ostapkin и Radio Rocksteady

Не менее интересным событием вечера станет презентация долгожданного альбома, созданного в сотрудничестве Ostapkin и Radio Rocksteady. Эти талантливые музыканты объединили свои усилия для создания уникального музыкального продукта. Атмосфера их выступления будет насыщена яркими мелодиями и танцевальными ритмами, также с участием духовой секции.

Не упустите возможность стать частью этого эксклюзивного двойного шоу от Супер Пупер продакшн! Мы вас ждём!

Купить билет на концерт Сomedoz. Ostapkin. Radio Rocksteady.

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 2000 ₽

