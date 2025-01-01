Сomedoz. Ostapkin. Radio Rocksteady.

Команда Comedoz с уникальным концертом в Москве

12 декабря в клубе «Eclipse» ожидается двойное музыкальное событие: выступление группы Comedoz и презентация их совместного альбома с Ostapkin и Radio Rocksteady.

Выступление группы Comedoz

Прямо из Самары в столицу привезут позитивные вибрации участники группы Comedoz. Фронтмен коллектива, Павел Воробьев, известен благодаря хиту «Ямайка», созданному для популярного онлайн-сериала, а также многим другим популярным композициям, таким как «Время», «Тетя Зина» и «Это осень». Их песни просты по форме, но полны глубоких идей и эмоций, что делает музыку Comedoz идеальной для поднятия настроения и развлечения слушателей.

На концерте 12 декабря группа выступит в полном составе с духовой секцией. Уникальное шоу будет сопровождаться качественным звуком и ярким светом, что сделает этот вечер незабываемым.

Презентация альбома Ostapkin и Radio Rocksteady

Не менее интересным событием вечера станет презентация долгожданного альбома, созданного в сотрудничестве Ostapkin и Radio Rocksteady. Эти талантливые музыканты объединили свои усилия для создания уникального музыкального продукта. Атмосфера их выступления будет насыщена яркими мелодиями и танцевальными ритмами, также с участием духовой секции.

Не упустите возможность стать частью этого эксклюзивного двойного шоу от Супер Пупер продакшн! Мы вас ждём!