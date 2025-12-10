Меню
Солярис
Киноафиша Солярис

Спектакль Солярис

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Пластический спектакль по мотивам «Соляриса» в Театре на Садовой

В Солярис Театре на Садовой состоится уникальный балетный спектакль, основанный на знаменитом фантастическом романе Станислава Лема «Солярис». Этот театральный проект обещает стать не только зрелищем, но и глубоким размышлением о природе человеческого сознания.

Сюжетная линия

Спектакль переносит зрителей в космическое пространство, где начинается исследование внутреннего мира человека. Все шесть персонажей спектакля символизируют различные аспекты одной личности, и их стремление найти что-то важное отражает внутренние переживания аудитории. Такая форма подачи материала помогает провести параллели между фантастическим миром и реальными чувствами зрителей.

Артисты

На сцене зрителей ждут артисты ведущих балетных театров страны, а также независимые танцовщики, работающие в жанре современного танца. Их профессионализм и эмоциональная выразительность обещают сделать спектакль незабываемым.

Почему стоит посетить

Этот спектакль будет интересен не только любителям балета, но и всем, кто ценит глубокие философские размышления и уникальные театральные форматы. Не упустите возможность стать свидетелем искусства, которое соединяет эстетику танца с вопросами о человеческом сознании.

Купить билет на спектакль Солярис

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
10 декабря среда
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽

Фотографии

Солярис Солярис Солярис Солярис

