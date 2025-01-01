Постановка Михаила Сопова по мотивам одноименного романа Станислава Лема и киносценарию Андрея Тарковского

Новошахтинский драматический театр приглашает вас на спектакль «Солярис». Это произведение, ставшее культовым, давно завоевало сердца зрителей как в литературе, так и в кинематографе.

Режиссерское видение

Главный режиссёр театра Михаил Сопов, известный своим стремлением к экспериментам, представляет своё уникальное прочтение этой истории. В спектакле он исследует глубокие темы человеческой психологии и тайны, которые хранятся в нашем подсознании.

Сюжет и философия

Задумывались ли вы когда-нибудь о встрече со своими страхами и тайнами? Чего вы боитесь на самом деле? В спектакле мы увидим, как главный герой, психолог Крис Кельвин, отправляется на космическую станцию, исследующую загадочную планету Солярис. Это место, где человеческая душа оголяется полностью, и ни один секрет не может остаться скрытым.

Необъяснимые события

На станции происходят необъяснимые и порой пугающие события. Крис сталкивается с видениями людей из своего прошлого. Если это влияние Соляриса, то какую цель оно преследует? Этот вопрос становится ключевым в его непростом путешествии по глубинам человеческого разума.

Интересные факты

Спектакль «Солярис» не только погружает зрителей в мир научной фантастики, но и поднимает важные философские вопросы о природе человека, о том, что значит быть живым и что скрывается за пределами нашего сознания. Этот спектакль станет настоящим событием для всех любителей театра и глубоких размышлений.

Не упустите возможность увидеть это произведение искусства в исполнении талантливых актеров и уникальной режиссуры!