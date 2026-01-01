Оповещения от Киноафиши
О концерте

Эмоции и энергия Soltwine

Soltwine — инди-артист, чьи песни словно отражают всю палитру жизни. Его творчество охватывает темы любви, юности, взросления, разочарований и очарований, а тексты могут зацепить каждого слушателя.

Концерты Soltwine — это уникальное сочетание энергии и искренности. Артист уже успел завоевать любовь публики благодаря своим цепким текстам и запоминающейся музыке. В этом сезоне он представит новую концертную программу, где исполнит не только полюбившиеся композиции, но и новые работы.

Этой весной Soltwine поднимется на новые вершины, выступая на лучших площадках Москвы и Петербурга. Не упустите возможность стать частью его яркого и эмоционального шоу!

Купить билет на концерт Soltwine

Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 1600 ₽

