Soltwine
Soltwine

Soltwine

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Soltwine: Эмоции и энергия на сцене

Soltwine — инди-артист, чье творчество наполнено яркими моментами жизни. Его песни о любви, юности и взрослении, разочарованиях и надеждах действительно находят отклик у слушателей. Каждое выступление Soltwine пронизано искренностью и драйвом, создавая уникальную атмосферу.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Soltwine — это уникальная возможность услышать живое исполнение его эмоциональных песен. Каждая композиция наполнена энергией и чувствами, что делает вечер незабываемым для всех поклонников рок-музыки.

Для кого это событие?

Выступление будет интересно фанатам рок-музыки и всем, кто ценит эмоциональные и энергичные шоу. Не упустите шанс насладиться живым искусством и погрузиться в мир музыки Soltwine!

Купить билет на концерт Soltwine

Апрель
26 апреля воскресенье
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1500 ₽

