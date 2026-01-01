Спектакль Соловей

Опера Стравинского в Мариинском театре

Первая опера Игоря Стравинского, «Соловей», была написана композитором в возрасте двадцати семи лет, когда он был учеником Николая Римского-Корсакова. Сюжет для произведения предложил Степан Матусов, которого Стравинский позднее называл своим «литературным и театральным опекуном». К 1909 году была готова первая из трех запланированных картин оперы, однако работу прервали балетные заказы, поступавшие от Сергея Дягилева. Стравинский вернулся к «Соловью» лишь после успешных премьеров балетов «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» в Париже. В 1914 году опера была включена в программу Русских сезонов, а спектакль в Гранд-Опера оформил художник Александр Бенуа, дирижировал Пьер Монтё.

Сюжет и музыка

Сюжет оперы основан на одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. В центре действия — чудесное пение Соловья, которое может растрогать не только рыбаков и кухарочек, но и китайских вельмож. Даже Смерть, очарованная мелодиями птицы, отказывается забрать жизнь умирающего Императора. Стравинский через свою музыку воспевает силу искусства, его способность исцелять, утешать и даровать надежду. Ночные кошмары Императора исчезают, как только начинает петь Соловей.

В своей музыкальной трактовке Стравинский использует элементы «китайской музыки», вдохновившись своим учителем Римским-Корсаковым. Колоратуры Соловья напоминают рулады Шемаханской царицы из «Золотого петушка». Также Стравинский черпал вдохновение у французских композиторов, в частности, у Клода Дебюсси. Начало оперы напоминает первые такты «Облаков» из «Ноктюрнов» Дебюсси. Восточные мотивы у Стравинского одновременно акварельные и варварские — как в ариях Соловья, так и в ярком Китайском марше второй картины. Пуччини, тоже увлекавшийся китаизмами, мог бы найти для себя полезные элементы в этой опере, а восточные мотивы Стравинского отразились позже в его знаменитой опере «Турандот».

Постановка и особенности спектакля

Опера «Соловей» в постановке Александра Петрова, режиссера театра «Зазеркалье», и художника Александра Фирера, привлекает зрителей богатым восточным колоритом и необычными костюмами, а также удивительным макияжем героев. Это одноактное произведение адресовано как взрослым, так и детям. Его лёгкая атмосфера, причудливые образы и яркие визуальные решения делают спектакль увлекательным и захватывающим для зрителей всех возрастов.

«Соловей» Стравинского остается ярким примером его раннего творческого пути, с интересной смесью восточных мотивов, фольклорных элементов и модернистской музыкальной стилистики.