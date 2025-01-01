Меню
Соловей
Киноафиша Соловей

Спектакль Соловей

Постановка
НОВАТ 6+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Возраст 6+

О спектакле

Опера Игоря Стравинского «Соловей» на Малой сцене НОВАТа

На Малой сцене НОВАТа зрители смогут увидеть оперу Игоря Стравинского «Соловей», созданную по мотивам знаменитой сказки Г. Х. Андерсена. В этой увлекательной истории разворачивается состязание между живым и искусственным соловьем при дворе китайского императора. Живой соловей, поющий волшебные мелодии, спасает императора от смерти.

Команда постановки

Постановка оперы была осуществлена главным режиссером театра Вячеславом Стародубцевым, а музыкальным руководителем и дирижером выступил Михаил Татарников. Художественное оформление представлено Тимуром Гуляевым, световое решение разработала Ирина Вторникова, а видеохудожником стал Вадим Дуленко. Пластическое решение представил Сергей Захарин, а главный хормейстер — Мария Моисеенко, хормейстером выступил Сергей Тенитилов. Ассистенты режиссера-постановщика: Игорь Бондаренко и Николай Нацыбулин.

Интересные факты о спектакле

«Соловей» является первой оперой Игоря Стравинского, написанной по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена. Сюжет был предложен композитору его другом Степаном Митусовым, который стал его «литературным и театральным опекуном». Первое действие оперы было завершено в 1909 году, однако работа была отложена из-за балетных заказов Сергея Дягилева. Завершенная в 1914 году опера впервые была представлена 26 мая на сцене Гранд-опера в рамках «Русских сезонов». Спустя четыре года «Соловей» был поставлен в России в Мариинском театре под руководством В. Э. Мейерхольда.

Тематика и содержание

Основная тема оперы — воспевание искусства, способного утешать и ободрять, исцелять и вызывать самые глубокие чувства. Сюжет сводится к конфликту между живым и механическим соловьем: механический соловей сначала пользуется успехом, но когда императору угрожает смерть, именно живой соловей с его нежной музыкой спасает ситуацию. Это подчеркивает, что только подлинное искусство способно творить чудеса — оно исходит не из разума, а из глубин сердца.

Эта опера особенно понравится любителям музыкального искусства, ценящим глубокий смысл и эстетику.

Купить билет на спектакль Соловей

Февраль
12 февраля четверг
19:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 3000 ₽

