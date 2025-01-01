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Соловей
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Спектакль Соловей

6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера Игоря Стравинского «Соловей» в НОВАТе

«Соловей» – первая опера Игоря Стравинского, созданная по мотивам сказки Г. Х. Андерсена. Сюжет был предложен композитору его другом, пианистом и поэтом Степаном Митусовым, который стал его «литературным и театральным опекуном». Первое действие было завершено в 1909 году, но работа над оперой была приостановлена из-за балетных заказов Сергея Дягилева для «Русских сезонов» в Париже.

Стравинский вернулся к написанию «Соловья», уже будучи известным композитором, автором таких знаковых произведений, как «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная». Опера была завершена в 1914 году и впервые представлена 26 мая в Гранд-Опера в рамках «Русских сезонов». Через четыре года «Соловей» был поставлен в России в Мариинском театре под руководством режиссера В. Э. Мейерхольда.

Сюжет и тематика

Главная тема оперы Стравинского – воспевание искусства, обладающего удивительными свойствами: утешать, ободрять и исцелять. Сюжет повествует о состязании живого соловья и механического, который завоевал симпатии придворных китайского Императора. Однако когда Императору угрожает смерть, настоящий соловей поет так нежно и сладко, что даже Смерть, очарованная его мелодиями, отступает. Это подчеркивает глубину истинного искусства, которое исходит не из разума, а из самого сердца.

Постановка в НОВАТе

Опера будет представлена на Малой сцене НОВАТа в постановке главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева. Музыкальное руководство и дирижирование осуществляет Михаил Татарников, что обещает зрителям незабываемое музыкальное впечатление.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной оперной интерпретацией, которая затрагивает самые сокровенные чувства и эмоции. «Соловей» – это не просто спектакль, это настоящий праздник искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 1 августа
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 4000 ₽
Новосибирск, 2 августа
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
17:00 от 4000 ₽
Новосибирск, 22 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽

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